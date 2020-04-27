Що дивляться українці на карантині: дані "Київстар ТБ"

За період карантину (дані за період 16 березня - 24 квітня 2020 року) користувачі "Київстар ТБ" стали переглядати телеканали на 30% більше, фільми з відеобібліотеки - на 65% більше.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що серед телеканалів у трійці лідерів 1+1 HD, Україна та СТБ.

"З-поміж тематичних каналів більш за все дивляться кіно (TV 1000, TV 1000 Action, VIP Comedy) та дитячі канали ("ПЛЮС ПЛЮС", Nick Jr., "Піксель"). Телеперегляд останніх зріс на 18%", - йдеться у повідомленні.

"Серед 7 тисяч фільмів та серіалів абоненти "Київстар ТБ" віддають перевагу контенту українського виробництва - за період карантину лідером за переглядами став мелодраматичний серіал "Доктор Віра". Також до рейтингу ввійшли програми "Світ навиворіт", "Ліга сміху", "Голос країни", - додали у "Київстар".

Повідомляється, що серед фільмів іноземного виробництва популярними стали бойовики "Загін самогубців" та "Форсаж: Гоббс та Шоу", мультфільми "Співай", "Секрети домашніх тварин - 2" та серія фільмів про Гаррі Поттера.

Крім цього, за 2,5 тижні випуски проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" переглянули понад 251 тисяч разів. Глядацька активність збільшується у середньому на 28% від тижня до тижня.

"Серед уроків, розміщених у відеобібліотеці, найбільш популярними стали фізкультура, англійська мова для п’ятикласників, всесвітня історія для 10-х класів, а також математика й англійська для 11-х класів", - додали у компанії.

Економічна правда