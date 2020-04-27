"Укрспирт" поставив уже більше 3 мільйонів літрів сировини для антисептиків

Станом на 26 квітня ДП "Укрспирт" виробило і поставило українським компаніям 3,3 млн літрів сировини для антисептиків - це показник за 3 тижні з початку виробництва дезінфекційного засобу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що виробляти дезінфекційний засіб "Укрспирт", відповідно до законодавства, має змогу до 30 квітня включно.

"За три тижні ДП "Укрспирт" поставило виробникам вже 3,3 млн літрів дезінфекційного засобу. Якщо математично перекласти це на товар, то з проданої "Укрспиртом" сировини можна виготовити приблизно 85 мільйонів кишенькових санітайзерів по 50 мл або 17 мільйонів по 250 мл.

На сьогодні відвантаження дезінфекційного засобу відбувається з 12 заводів ДП "Укрспирту". Для оперативності за останні декілька тижнів ми додатково запустили два заводи у Львівській та Черкаській областях", - заявив в.о. директора підприємства Сергій Блескун.

"Наразі сировину в "Укрспирту" закупають 36 українських виробників антисептиків. На своїх заводах ми виробляємо дезінфекційний засіб з 80% та 90% вмістом спирту. Така міцність важлива, щоб забезпечити надійний антисептичний ефект. Продаємо цю сировину за ціною без акцизу. Звісно, вона є сталою і зростати не буде", - додав він.

Повідомляється, що літр сировини міцністю 80% коштує 35,37 грн, 90% - 42,45 грн.

Нагадуємо, згідно з внесеними змінами до законодавства, ДП "Укрспирт" виготовлятиме дезінфікуючий засіб на базі своїх заводів до 30 квітня включно.

30 березня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №3275, який, серед іншого, дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП "Укрспирт".

Економічна правда