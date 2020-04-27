Туреччина підтримала економіку на 29 мільярдів доларів через "коронакризу"

На підтримку своєї економіки в умовах пандемії Covid-19 Туреччина виділила 200 мільярдів лір, що еквівалентно 28,7 мільярда доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Туреччини Берат Альбайрак, передає "Укрінформ".

"Загальний обсяг підтримки за вже вжитими заходами сягнув 200 млрд лір", - повідомив міністр.

Він наголосив, що йдеться про комплексний пакет заходів. Зокрема держава протягом трьох місяців платитиме щоденно 39,2 турецьких лір (близько 5,7 доларів) працівникам, вимушеним взяти неоплачувану відпустку. 120 тисяч компаній отримають 107,4 млрд лір підтримки. Додаткові 16,8 млрд лір виділено на підтримку власників магазинів.

Громадянам, які втратили роботу під час пандемії, буде надано фінансову допомогу в розмірі 1 тис. лір (145 доларів). Загалом 4,4 млн сімей отримають 22,3 млрд лір.

Крім цього, передбачається, що трудові договори не можуть бути анульовані протягом трьох місяців, за винятком випадків, які обумовлюються окремо. Компаніям, які зазнали збитків унаслідок карантинних обмежень, відкриють доступ до кредитів з низькими ставками - за умови, що вони не звільнятимуть працівників.

Нагадуємо:

18 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про формування пакету підтримки економіки обсягом 100 млрд лір.

Зокрема йшлося про відтермінування виплат за позиками та зменшення податкового навантаження в окремих секторах.