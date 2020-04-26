Вчені розробили моделі виходу Італії з карантину

Італійські вчені з Болонського університету та університету Міннесоти представили чотири варіанти виходу з карантину для економічних центрів Італії - Ломбардії та Венето.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Повне послаблення карантину в економічному центрі Італії, Ломбардії, призведе до підвищення ВВП, але збільшить смертність до 40 тисяч випадків (за два місяці карантину в Італії загинуло понад 25 тисяч людей — ЕП)", - пише видання.

При умові збереження повної ізоляції регіону, смертність значно зменшиться, але ризик падіння ВВП у 2021 році складатиме 26%", — йдеться у звіті вчених університету Бокконі.

Поступове відновлення роботи менш ризикових галузей у Ломбардії із можливістю залучення лише молодих працівників (20-49 років — ЕП) може призвести до збільшення смертності понад 1000 осіб, – повідомляє видання, – а ВВП впаде на 9,4%.

Тому дослідники пропонують план поступового відновлення роботи, згідно з яким, задля безпеки громадян, економічні галузі повинні бути поділені за віковими категоріями та ризиковими групами.

Згідно з цим планом, ВВП може впасти на 10-15%, а смертельні випадки складатимуть 4-5 тисяч.

Спочатку свою діяльність відновлять галузі, які перебувають у найменшій групі ризику (наприклад, сільське господарство — ЕП), далі більш небезпечні, такі, як повітряний транспорт та ресторани.

Нагадаємо:

У квітні, в уряді пообіцяли надати допомогу для економіки на суму понад 50 млрд євро.

У березні уряд Італії надав 25 млрд євро на допомогу економіці.

Заступник міністра з охорони здоров'я Італії П'єрпаоло Силері раніше заявляв, що автомобільна та будівнича галузі першими відновлять свою роботу.