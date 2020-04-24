Мінекономіки зменшило прогноз врожаю зернових

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зменшило прогноз майбутнього врожаю зернових та зернобобових культур до 60 мільйонів тонн через дефіцит вологи та економічний вплив пандемії COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"За скоригованим прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2020 році через дефіцит вологи та економічні чинники, зумовлені пандемією COVID-19, аграрії зберуть 60 млн тонн зернових та зернобобових культур", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, попри на посушливі погодні умови, аграрії за тиждень (з 16 по 23 квітня) посіяли ще 3 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур.

Так, станом на 23 квітня польові роботи проведені на площі 7,8 млн га, або 52% до прогнозу (15,3 млн га).

Нагадуємо:

Попереднього 2019/2020 маркетингового року в Україні вирощено 98 млн тонн зернових та олійних культур, а експорт може сягнути 60 млн тонн.

Українська зернова асоціація у квітневому звіті оновила порівняно з березневим звітом прогноз врожаю 2020/2021 маркетингового року з 92,6 млн тонн до 94 млн тонн.

Економічна правда