Мінекономіки пропонує обмежити експорт кукурудзи, аграрії - проти

Українська зернова асоціація не бачить передумов для визначення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019/2020 МР та підписання відповідного додатку до Меморандуму між Міністерством економіки та бізнес-асоціаціями.

Про це повідомляє пресслужба установи.

УЗА переконана, що жодних передумов для дефіциту кукурудзи на внутрішньому ринку немає, тому визначення граничного обсягу експорту цієї культури є недоцільним. Минулого року Україна отримала рекордний врожай кукурудзи – 35,2 млн. т, а в цьому році, врожай кукурудзи може сягнути нового рекорду.

"На сьогодні експорт кукурудзи склав близько 26 млн. т і темпи експорту скорочуються, що свідчить про відсутність особливого інтересу експортерів до кукурудзи. Окрім цього, ситуація на ринку склалася така, що українська кукурудза дорожча за її конкурентів з Аргентини та Сполучених Штатів майже на $25-30 на тонні.

Тому УЗА очікує подальшого спаду темпів експорту кукурудзи вже найближчим часом і не бачить передумов дефіциту на внутрішньому ринку", - йдеться у повідомленні.

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Виробники хліба та борошна констатують підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%. Для того щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції.

2 квітня Кабінет міністрів заборонив експортувати гречку на зовнішні ринки до 1 липня 2020 року.

Економічна правда