Саакашвілі: Президент доручив мені займатися переговорами з МВФ

Колишній президент Грузії і глава Одеської області Міхеіл Саакашвілі вранці 23 квітня приїхав на зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", де має намір обговорити його можливе призначення віце-прем'єром.

Джерело: коментар Саакашвілі, пост нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука у Facebook

Пряма мова Грищука: "Скоро почнеться засідання фракції. Основне питання – призначення Міхеіла Саакашвілі віце прем’єр-міністром України".

Пряма мова Саакашвілі: "Україна заходить в справжню економічну кризу, і нам треба знаходити дуже неординарні кроки, не тільки щоб врятувати українську економіку, але максимально послабити удар по кожній українській родині і взагалі врятувати державу.

Президент мені доручив займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом. Нам потрібні набагато чіткіші переговори. Я за інтеграцію в Європу, але на наших умовах, а не на умовах якихось бюрократів. У мене великий досвід переговорів з цієї організацій, я хочу своїм досвідом допомогти і тому я прийняв пропозицію Володимира Зеленського.

Інша історія – якщо парламент це приймає – то це добре, а якщо в парламенті будуть якісь сумніви – то все одно потрібно працювати з парламентом, без парламенту ці речі не пройдуть, тому буду розбиратися зараз з членами парламенту".

Деталі: Зустріч проходить у КВЦ "Парковий".

Говорячи про свою програму, з якою він іде до "Слуги народу", Саакашвілі заявив, "зараз потрібно все робити з точністю навпаки, тому що якщо робити як завжди, то це закінчитися плачевно".

Він додав, що всі свої "неординарні заходи" здійснюватиме в рамках програми президента Зеленського.

За словами Саакашвілі, зараз потрібно прискорити перетворення, які почав Зеленський, посилити роботу з парламентом, просувати реформи і максимально звільнити український бізнес.

Передісторія:

У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.

У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.

22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.

У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.

Українська правда