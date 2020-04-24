УЗ збільшила чистий дохід на 8%, та жаліється на збільшення податків

За 2019-й рік "Укрзалізниця" отримала 90,4 мільярда гривень чистого доходу (на 8% більше за минулорічний показник) та відрахувала до державних та місцевих бюджетів 21,8 мільярда гривень (без ПДВ).

Про це повідомляє в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

За словами керівника компанії, у порівняні з минулим роком відрахування до бюджетів усіх рівнів зросли на 37%.

В УЗ повідомляють, що темп росту об’єму сплачуваних податків значно випереджає темп росту доходів. Наприклад, у 2018 році податкове навантаження складало 19,1 % чистого доходу, у 2017 — 17,8 %, у 2016 — 15,6 %.

"Україна — практично єдина країна в світі, яка не використовує бюджетні кошти для інвестицій у залізницю. При цьому податкове навантаження на компанію щороку зростає. За минулий рік ми вимушені сплатити близько 4 млрд грн податку на землю, якого позбавлені майже всі залізниці світу та ще 1,5 млрд грн акцизу на пальне.

За ці кошти компанія могла б купити 196 нових пасажирських вагонів або 12 приміських електропоїздів у 10-вагонній комплектації", - зазначив він.

Зокрема, за минулий рік до державного бюджету Укрзалізниця відрахувала майже 11,9 млрд грн. З яких понад 7,3 млрд грн — ПДВ, 1,8 млрд грн — податок на прибуток, 118 млн грн — дивіденди, 590 млн грн — військовий збір та інше. Також понад 8,2 млрд грн сплачено єдиного соціального внеску.

Крім того, минулого року на 52,5% збільшилися відрахування до місцевих бюджетів, вони склали майже 9 млрд грн.

Нагадуємо:

За підсумками 2018 року чистий дохід від реалізації продукції "Укрзалізниці" становив 83,402 млрд гривень, що на 13 % більше у порівнянні з 2017 роком.



Економічна правда