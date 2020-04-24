У НБУ зменшили план з викупу валюти на ринку до 20 мільйонів доларів на день

Національний банк до кінця 3 кварталу 2020 року планує купувати на міжбанківському валютному ринку за сприятливої ситуації до 20 млн доларів на день.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За необхідності Національний банк також буде проводити інтервенції з продажу валюти в ті дні, коли попит на валюту перевищуватиме пропозицію.

Підкреслюється, що попередній індикатор, який діяв з кінця 2019 року, становив 50 млн доларів на день.

"Перегляд кількісного індикатора пов’язаний зі зменшенням обсягу клієнтських операцій на міжбанківському валютному ринку України внаслідок негативного впливу пандемії коронавірусу на світову торгівлю та інвестиційну активність.

Втім, загальний обсяг продажу валюти підприємствами-експортерами залишається достатнім для задоволення попиту як з боку бізнесу, так і громадян", - пояснили в Нацбанку.

У НБУ додали, що у квітні пропозиція валюти як на безготівковому, так і на готівковому сегментах ринку здебільшого перевищує попит.

"Це дає змогу Національному банку, користуючись сприятливою ситуацією, поповнювати міжнародні резерви за рахунок купівлі надлишкових обсягів пропозиції валюти в окремі дні", - зазначили в регуляторі.

"Ситуація на валютному ринку нормалізувалася після кількох тижнів ажіотажу в другій половині березня через новини про пандемію та карантинні обмеження. З початку квітня пропозиція валюти з боку бізнесу та населення переважає попит.

Хоча ринок здебільшого балансувався без нашої участі, в окремі дні на певні обсяги валюти не знаходилося покупців і тоді НБУ проводив інтервенції з купівлі валюти. Загалом з початку квітня ми викупили в резерви надлишок валюти обсягом близько 600 млн дол", - заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

Нагадаємо:

Національний банк із 13 до 17 квітня виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, і купив 67,5 мільйонів доларів.

Економічна правда