Найактивніші користувачі 4G від "Києвстару" живуть у невеликих селах: серед рекордсменів, де один абонент використовує у середньому найбільший обсяг інтернету, - села з населенням 100-1000 осіб.

Про це повідомляє прес-служба "Київстару".

"У містах-лідерах рейтингу абоненти Київстар використовують у середньому вдвічі меншу кількість мегабайтів, ніж у селах-рекордсменах. Адже в містах краще розвинута інфраструктура фіксованого інтернету. А у 5 найбільших містах абоненти використовують мобільний інтернет трохи більше, ніж у середньому по Україні - понад 8000 Мб.

Разом з тим, саме абоненти у цих 5 містах використовують майже 30% всього мобільного інтернету у мережі оператора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед сел та селищ за кількістю мегабайтів у середньому на одного абонента "Київстар" лідирують Лошакова Гута (Чернігівська область, 41 380 Мб), Понятівка (Херсонська область, 37 330 Мб) та Ребедайлівка (Черкаська область, 34 530 Мб).

Серед невеликих міст - Скадовськ (Херсонська область, 16 260 Мб), Гола Пристань (Херсонська область, 16 400 Мб) та Путивль (Сумська область, 15 590 Мб).

Серед найбільших міст - Дніпро (9 360 Мб), Одеса (8 880 Мб) та Київ (8 600 Мб).

Економічна правда