Після розслідування журналістів прокуратура перевірить статки закарпатських митників

Після розслідування журналістів проєкту "Схеми в регіонах" про закарпатських митників з елітним майном незрозумілого походження, оформленого на родичів, прокуратура Закарпатської області відкрила провадження за ознаками незаконного збагачення.

Про це повідомляють "Схеми".

"За матеріалами сюжету, який оприлюднений на каналі YouTube під назвою "Гроші на кордоні", прокуратурою області 03.04.2020 внесено відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

У подальшому, процесуальним прокурором визначено підслідність вказаного кримінального правопорушення за слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область", - відповіли у прокуратурі на запит "Схем".

Зазначається, що у кінці березня журналісти оприлюднили розслідування про те, що статки деяких із закарпатських митників неспівмірні з офіційними доходами державних службовців.

Зокрема, йшлося про Володимира Лазорика, який раніше працював у Закарпатській митниці ДФС, а зараз - на митному пункті "Тиса" в ДМС, та про Ігоря Стрічика, який також раніше працював у Закарпатській митниці ДФС, а зараз - на митному пості "Ужгород".

"Журналісти встановили, що 24-річна донька Лазорика Єлизавета є власницею низки нерухомого майна - двох квартир, понад 100 квадратних метрів торговельних площ та двох недешевих автівок.

Єлизавета відмовилася пояснювати походження свого майна, а митник Володимир Лазорик зазначив: "Вона живе окремо від мене. Давним-давно. І я не маю вам нічого розказувати і пояснювати", - йдеться у розслідуванні.

Водночас розслідувачі виявили, що Ігор Стрічик користується автомобілем Tesla-3, але, відповідно до декларації, у його власності із транспортних засобів є лише мопед.

"Tesla належить його дружині Олені Стрічик, і митник не вказує це авто у декларації. З Ігорем Стрічиком поспілкуватися нам не вдалося", - підкреслюють журналісти.