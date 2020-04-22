Як змінився ринок послуг за місяць карантину – дослідження

За перший місяць карантину похитнувся попит на ділові послуги - у березні і квітні підробіток бухгалтерам, юристам, фінансистам і кадровикам пропонували на 30% рідше, ніж в лютому.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів онлайн-сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua.

"Також українці вирішили почекати із замовленням ремонту меблів - попит зменшився на 26% у порівнянні з лютим.

Дистанційно, мабуть, знаходиться більше часу і на домашню роботу - майстрів і клінерів замовляли на 14% рідше, ніж раніше", - йдеться у повідомленні.

При цьому, попит на будівельні роботи зріс на 23% у порівнянні з лютим, але це приблизно утричі менше, ніж темп минулого року. Трохи знизився попит на оздоблювальні роботи.

"Приблизно на рівні лютого залишилися замовлення по ремонту техніки та автомобілів. Зберігся попит і на складські послуги", - додали в Kabanchik.ua.

Зазначається, що замовлення на доставку продуктів збільшились у 5 разів, ліків - у 4, водночас ремонт тренажерів почали замовляти у 3 рази частіше.

Економічна правда