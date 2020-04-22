Всі розділи
Укр / Рус

Як змінився ринок послуг за місяць карантину – дослідження

Середа, 22 квітня 2020, 18:10
 

За перший місяць карантину похитнувся попит на ділові послуги - у березні і квітні підробіток бухгалтерам, юристам, фінансистам і кадровикам пропонували на 30% рідше, ніж в лютому.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів онлайн-сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua.

"Також українці вирішили почекати із замовленням ремонту меблів - попит зменшився на 26% у порівнянні з лютим.

Дистанційно, мабуть, знаходиться більше часу і на домашню роботу -  майстрів і клінерів замовляли на 14% рідше, ніж раніше", - йдеться у повідомленні.

 

При цьому, попит на будівельні роботи зріс на 23% у порівнянні з лютим, але це приблизно утричі менше, ніж темп минулого року. Трохи знизився попит на оздоблювальні роботи.

 

"Приблизно на рівні лютого залишилися замовлення по ремонту техніки та автомобілів. Зберігся попит і на складські послуги", - додали в Kabanchik.ua.

Зазначається, що замовлення на доставку продуктів збільшились у 5 разів, ліків - у 4, водночас ремонт тренажерів почали замовляти у 3 рази частіше.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
До 30% співробітників після карантину залишаться працювати віддалено – дослідження 22 квітня 2020, 16:12
Реєстрація нових ФОП зменшилася в три рази – Опендатабот 21 квітня 2020, 13:58
Безкоштовні поїздки для медиків і закупівля обладнання: як бізнес допомагає боротися з COVID-19 21 квітня 2020, 11:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!