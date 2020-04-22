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До 30% співробітників після карантину залишаться працювати віддалено – дослідження

Середа, 22 квітня 2020, 16:12
 

Чим довше триває карантин, тим більша ймовірність, що білі комірці не захочуть повертатися в офіс - особливо представники креативних і творчих спеціальностей.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела компанія DC Evolution.

"Швидше за все, до 30% співробітників залишаться працювати віддалено.

Вони відчули, наскільки це зручно і вигідно - не потрібно витрачати гроші на поїздки в офіс, незліченну кількість кави в стаканчиках і їжу з кафе, а головне, звільняється час, який раніше йшов на дорогу, а тепер можна використовувати для більш корисних занять", - зазначає керуючий партнер UTG Offices Володимир Гелюта.

"Що в перспективі зробить менеджмент в такій ситуації? Він скоротить свої площі, залишивши тільки певні служби, які не можуть не перебувати в офісі.

Безумовно, не кожен співробітник хоче і вміє результативно працювати віддалено: всі ми любимо прокрастинувати і особливо добре робимо це саме вдома, де немає нагляду і легко знайти відмазки для своєї совісті", - додав CEO і керуючий партнер девелоперської компанії DC Evolution  Андрій Рижиков.

Зазначається, що ринок офісної нерухомості чекає переформатування.

"Я думаю, з'являться нові формати, тому що в open space вже не дуже хочеться сидіти - це серйозний психологічний момент. Тому напевно open space будуть перероблятися в простори з великою кількістю окремих зон і окремих кабінетів", - додав Гелюта. 

Економічна правда

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