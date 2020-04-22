Ціни на молоко стрімко знизилися – Асоціація виробників

За два тижні середньозважена ціна молока по трьох ґатунках зменшилася на 18 коп. і складає 9,98 гривень за кілограм, зокрема, це обумовлено зниженням купівельної спроможності, що створило профіцит продукції.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

В порівнянні з моніторингом двотижневої давності, ціни на екстраґатунок в середньому знизилися до 10,54 грн/кг (-19 коп.), вищий ґатунок подешевшав найбільше ― на 23 коп. і опустився до 9,98 грн./кг, середня ціна першого втратила 12 коп. і знизилася до 9,42 грн./кг. Середньозважена ціна по трьох ґатунках зменшилася на 18 коп. і складає 9,98 грн/кг.

Повідомляється, що різке зниження цін зараз, крім сезонного фактора, зумовлене падінням попиту на молочну продукцію, що пов’язано з карантинними заходами та, відповідно, зниженням купівельної спроможності. В таких умовах минулорічний дефіцит сировини неочікувано перетворився в профіцит, що виявляє додатковий тиск на ціни.

"Схожа ситуація відмічається і в більшості країн світу, особливо експорт-орієнтованих. Світові ціни на молоко-сировину також зазнали різного ступеня падіння, так як і ціни на біржові молочні товари.

Очікується, що ціни на молоко в Україні в другій половині квітня зазнають чергового зниження. Такий сценарій, очевидно, буде продовжуватися до другої половини травня. Втім, це у великій мірі залежатиме від тривалості обмежувальних заходів не тільки в Україні, але й в цілому в світі", - йдеться у повідомленні організації.

Економічна правда





