Мережі київських аптек знизять націнку на медичні маски до 1 гривні – АМКУ
Найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн.
Про це у Facebook повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
"Сьогодні ми отримали відповідні листи і запевнення від таких компаній:
• "Альго-Фарм"
• "Аптека низьких цін К" (Аптека АНЦ, Аптека Копійка)
• "Аптека НЦ"
• "Аптекарь"
• "Віталюкс"
• "Сіріус-95" ("Бажаємо здоров’я")
• "Столичний медичний альянс" ("Країна здоров’я")
• "Фармація"
Навіть більше, мережа "АЛЬГО - ФАРМ" взагалі прибрала свою торгівельну націнку на медичні маски на час карантину. Комунальне Підприємство Фармація (154 аптеки у столиці) знизила свою надбавку до 4% (56 копійок)", - написав він.
"Майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були "заручниками" зростання закупівельної ціни. Тобто, згідно їх слів, ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку. Зараз ми розпочинаємо письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок. Скоро матимемо висновки", - додали в АМКУ.
Хмельницький зазначив, що розслідування справи за ознаками антиконкуретних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на медичні маски в Києві триває.
Економічна правда
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