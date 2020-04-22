Кількість передплатників Netflix рекордно зросла через самоізоляцію

Найбільший у світі сервіс потокового відео за підпискою Netflix збільшив кількість платних користувачів у світі в 1 кварталі на рекордні 15,77 мільйона, що обумовлено величезною кількістю людей, вимушених залишатися вдома.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Компанія з легкістю перевершила попередній максимальний приріст на 9,6 млн передплатників, зафіксований у січні-березні 2019 року.

При цьому аналітики в середньому прогнозували підвищення показника в минулому кварталі всього на 8,22 млн, свідчать дані FactSet. Сама Netflix очікувала зростання на 7 млн, коли робила прогнози три місяці тому.

Як повідомляється в прес-релізі компанії, її чистий прибуток у січні-березні збільшився більш ніж удвічі - до 709 млн дол, або 1,57 дол у розрахунку на акцію, у порівнянні з 344 млн дол, або 0,76 дол на акцію, за аналогічний період минулого року. Виручка підвищилася до 5,77 млрд дол проти 4,52 млрд дол роком раніше.

Середній прогноз експертів передбачав прибуток на рівні 1,64 дол на акцію при виручці в 5,75 млрд дол.

Netflix опублікувала квартальну звітність після закінчення основних торгів у вівторок. На електронних торгах одразу після її виходу акції підскочили в ціні більш ніж на 9%.

Під час пандемії коронавірусу COVID-19 папери компанії продемонстрували щось більше, ніж просто стійкість. За підсумками торгів у понеділок котирування досягли історичного максимуму в 437,49 дол.

"Протягом перших двох місяців кварталу зростання кількості наших передплатників було таким самим, як і в попередні два роки, зокрема в США і Канаді, - повідомила Netflix. - Потім починаючи з березня, коли в багатьох країнах були введені режими самоізоляції, набагато більше домогосподарств приєдналися до Netflix, щоб насолодитися розвагами".

При цьому керівництво компанії розуміє, що швидке зростання кількості користувачів навряд чи продовжиться.

"Сподіваємося, що прогрес в боротьбі з коронавірусом дозволить урядам незабаром скасувати домашню ізоляцію, - наголошується в повідомленні Netflix. - Коли це станеться, ми очікуємо, що кількість переглядів і темпи зростання ослабнуть. Наш внутрішній прогноз на другий квартал - 7,5 млн нових платних передплатників у світі".

У першому кварталі кількість клієнтів сервісу в США і Канаді збільшилася на 2,3 млн (роком раніше - на 1,9 млн). При цьому в Європі і на Близькому Сході показник підвищився майже на 7 млн, в Латинській Америці - на 2,9 млн і в Азії - на 3,6 млн.

Капіталізація Netflix за останні 12 місяців зросла на 13,6% (з початку поточного року - на третину), водночас, фондовий індекс S&P 500 впав на 6,7% за цей період.

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