Статки Ахметова впали на 80% за 7 років - Bloomberg

Падіння сировинних ринків "вдарило" по статкам найбагатшої людини України Ріната Ахметова.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що статки Ахметова в 2013 році становили 22,4 мільярда доларів, але за останні сім років впали на 80%, що є одним з найбільш значних падінь, що відслідковуються індексом мільярдерів Bloomberg.

"53-річний бізнесмен викував конгломерат з руїн пострадянського періоду, уникнув переслідування і врятував свою імперію від більш ніж десятирічного періоду політичної нестабільності, включаючи анексію Криму Росією і військовий конфлікт з підтримуваними Кремлем сепаратистами", - йдеться в матеріалі.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити українських олігархів від впливових позицій, однак нещодавно призначив колишнього топменеджера ДТЕК прем'єр-міністром. На думку журналістів, це може бути сигналом, що його відносини з Ахметовим стали теплішими, хоча президент каже, що це просто збіг.

На думку журналістів, нинішнім завданням українського магната є збереження його бізнесу на плаву, оскільки пандемія коронавірусу призвела до зниження цін на промислові товари.

Промислове виробництво в Україні знижувалося в лютому п'ятий місяць поспіль через напруженість в світовій торгівлі і пандемію, що обмежує попит на товари.

Важкі часи для Метінвесту, найбільшого виробника сталі в країні, почалися минулого року з падіння світових цін на метали, а також зростання курсу гривні по відношенню до долара більш ніж на 16%. Це призвело до зниження прибутку холдингу. За словами пресслужби, ситуація була настільки поганою, що компанія скасувала традиційну новорічну вечірку в престижному ресторані.

Згідно з повідомленням Метінвесту, в цьому місяці компанія не зіткнулася з проблемою браку замовлень, але може призупинити деякі проєкти модернізації під час кризи.

Тепла погода взимку призвела до зниження споживання електроенергії та природного газу. В результаті видобуток вугілля в енергокомпанії Ахметова ДТЕК може впасти на 30% в цьому році, заявив генеральний директор Максим Тимченко на пресконференції.

ДТЕК інвестував близько 1,2 мільярда доларів у відновлювану енергію, але може витратити менше коштів в цій області, оскільки глобальна економіка сповільнюється, а державне регулювання робить галузь менш привабливою для інвестицій.

"ДТЕК звик покладатися на себе в кризових ситуаціях і вирішувати їх. Але сьогодні наш запас міцності закінчився", - сказав Тимченко.

Представник СКМ, холдингової компанії Ахметова, заявив в електронному листі, що планує зосередитися на "основних" промислових підприємствах, а не розширювати сільськогосподарську діяльність компанії HarvEast.