"Кусум" активно допомагає у боротьбі з пандемією

Загальна сума соціальної допомоги у боротьбі з коронавірусом від групи фармацевтичних компаній "Кусум" в Україні, Індії, Узбекистані, Молдові, Казахстані, М’янмі та Філіппінах вже склала близько 21 мільйона у гривневому еквіваленті.

Група фармацевтичних компаній "Кусум", в яку входить український фармацевтичний завод "Кусум Фарм" та дистриб'ютор "Гледфарм ЛТД", повністю підтримує всі заходи, що вживаються урядом для боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції і вже надала допомогу на 21 млн у гривневому еквіваленті в Україні, Індії, Узбекистані, Казахстані, М’янмі, Молдові та Філіппінах.

У всіх відділеннях та офісах "Кусум" уведений жорсткий протиепідемічний режим.

Виробництво продовжує працювати, щоб безперервно забезпечувати пацієнтів якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами незважаючи на те, що більша частина колективу компанії перейшла на дистанційний режим роботи.

Розуміючи високий ступінь відповідальності, компанія прийняла рішення про запуск соціального проекту і надання благодійної допомоги у вигляді безкоштовної передачі лікарських засобів на загальну суму близько 3 млн грн (у роздрібних цінах), які можуть знадобиться при лікуванні бактеріальних ускладнень коронавірусної інфекції, а це препарати азитроміцину, левофлоксацину, лінезоліду, а також антигістамінні засоби та препарати для симптоматичного лікування грипу та ГРВІ.

Також, у найближчі дні 8 000 лікарів будуть забезпечені наборами індивідуального захисту.

Цю важливу соціальну ініціативу підтримали співробітники компаній у всіх країнах, де веде свою діяльність "Кусум", перерахувавши свою одноденну заробітну плату в благодійні фонди для боротьби з коронавірусом.

"Ми дуже пишаємося тим, що наша команда вирішила взяти активну участь в боротьбі зі світовою пандемією. Крім корпоративної програми допомоги, практично всі співробітники "Кусум" висловили бажання допомогти лікарям і пацієнтам", – прокоментував Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній "Кусум".

"Зараз дуже важливі висока свідомість, самоорганізованість і злагодженість дій. Спекулювати на цінах на надзвичайно необхідні ліки, медичне обладнання, а також на засобах індивідуального захисту вважаю неприпустимим, особливо у такий важкий час, коли всі люди повинні згуртуватися і надавати посильну допомогу один одному", – додав він.

У сучасних умовах роль лікарів і фармацевтів у суспільстві стає головною, і ці фахівці зараз знаходяться на передовій у боротьбі з інфекцією та приймають на себе перший удар.

"Ангели живуть серед нас" – саме цей слоган ліг в основу креативного ролика, де головні герої – лікар і фармацевт – дають практичні та зрозумілі телеглядачам рекомендації, як поводитися під час пандемії.

Група фармацевтичних компаній "Кусум" планує і надалі допомагати суспільству, надаючи благодійну допомогу і впроваджуючи соціально значущі проекти.

Бережіть себе і своїх близьких!

Будьте здоровими!