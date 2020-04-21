Заступника міністра економіки по АПК планують замінити – джерела
Вівторок, 21 квітня 2020, 19:23
Заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тараса Висоцького, що відповідає за аграрне спрямування, планують замінити, в уряді йдуть переговори з кандидатами на пост.
Про це повідомляють джерела Інтерфакс-Україна в уряді.
"Зараз проходять переговори з кандидатами. Розглядається два варіанти - зміна аграрного заступника міністра економіки або призначення міністра АПК", - повідомляє агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.
ЕП також отримала підтвердження цьому від співрозмовника у Кабміні обізнаного з ходом подій.
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