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Заступника міністра економіки по АПК планують замінити – джерела

Вівторок, 21 квітня 2020, 19:23
 

Заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тараса Висоцького, що відповідає за аграрне спрямування, планують замінити, в уряді йдуть переговори з кандидатами на пост.

Про це повідомляють джерела Інтерфакс-Україна в уряді.

"Зараз проходять переговори з кандидатами. Розглядається два варіанти - зміна аграрного заступника міністра економіки або призначення міністра АПК", - повідомляє агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

ЕП також отримала підтвердження цьому від співрозмовника у Кабміні обізнаного з ходом подій.

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Мінекономіки АПК

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