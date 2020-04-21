Заступника міністра економіки по АПК планують замінити – джерела

Заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тараса Висоцького, що відповідає за аграрне спрямування, планують замінити, в уряді йдуть переговори з кандидатами на пост.

Про це повідомляють джерела Інтерфакс-Україна в уряді.

"Зараз проходять переговори з кандидатами. Розглядається два варіанти - зміна аграрного заступника міністра економіки або призначення міністра АПК", - повідомляє агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

ЕП також отримала підтвердження цьому від співрозмовника у Кабміні обізнаного з ходом подій.