Monobank заплатив українському агентству 120 тисяч доларів за маркетинг: як це було

Monobank підписав договір з українським рекламним агентством Banda на маркетингове партнерство, також банк сплатив 120 тисяч доларів за раніше проведену підготовку маркетингової стратегії.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Facebook.

Гороховський повідомляє, що підготовка до співпраці тривала майже півроку, а за результатами першого варіанта стратегії від Banda Monobank вирішив припинити співпрацю.

"На цьому тижні ми підписали договір на маркетингове партнерство з агентством Banda. Підготовка до цієї співпраці велась майже пів року і для Banda це був дуже яскравий і нервовий період.... Ми оплатили астрономічний чек агентства 120 тисяч доларів за підготовку маркетингової стратегії і робота почалася .... Результати аналізу фокус-групи і перший варіант стратегії Banda представила на початку грудня і була звільнена....

В кінці ми сказали хлопцям дослівно наступне:"Це дуже хороша робота, але ми відчуваємо, що ви хочете, щоб ми прийняли рішення серцем, а ми хочемо прийняти його головою", - пише Гороховський.

Спочатку агентство хотіло повернути гроші банку, проте в Monobank відмовилися, через три місяці Banda представила ще 2 варіанти стратегії, які влаштували банк.

"Ми зібралися в нашому київському офісі ... приїхали майже всі мої партнери, а від Banda була та ж команда, яку ми бачили в грудні. Презентація тривала дві години. Приблизно на п'ятнадцятій хвилині презентації я виявив, що у мене "метелики у животі", - пише Гороховський.

"Вони зробили два варіанти подачі рекламної кампанії - обидва на оцінку 12 за десятибальною шкалою. Запропонували шість креативних ініціатив, деякі з яких ми почнемо вже скоро. Ну і найнесподіваніше - вони придумали для нас банківський продукт ... Контракт підписаний", - резюмує Гороховський.

Економічна правда