"Нова пошта" запустила чартерні вантажні рейси для доставки посилок з Китаю

Українська логістична компанія "Нова пошта" разом із китайським партнером Cainiao запустила запустила доставку посилок із Китаю чартерними вантажними рейсами.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

"Ми розуміємо, що клієнти хочуть отримувати свої посилки швидко, не зважаючи на закриті регулярні пасажирські перевезення. Тому разом із нашим китайським партнером Cainiao, ми розпочали доставляти чартерними вантажними рейсами", - заявив директор "Нова пошта Глобал" Юрій Беневитський.

Зазначається, що минулої п'ятниці з Китаю прилетів перший літак, в якому знаходилося 20 тонн вантажу.

"Це товари, які замовили клієнти "Нової пошти" на AliExpress. Літак доставив вантаж із Китаю до Риги, а звідти наш український партнер, компанія "Елерон", доставляє до Львову. Вже прибули перші три партії вантажу. Прибуття четвертої, останньої партії, очікуємо у середу, 22 квітня. Такий рейс значно прискорює доставку", - додав Беневитський.

Після митного оформлення посилки будуть доставлені клієнтам "Нової пошти" по всій країні. Такі рейси компанія планує виконувати на регулярній основі.

Економічна правда