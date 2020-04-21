Рік з дня перемоги Зеленського на виборах – підсумки від бізнесу

Чимало пропозицій бізнесу було взято до уваги президентом, проте трансформаційні процеси варто посилювати.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації щодо річниці з дня перемоги Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів.

"Минулого року одразу після президентських виборів ми в ЄБА оприлюднили 7 першочергових кроків, яких очікує бізнес від обраного президента України. Як ми бачимо, чимало пропозицій бізнесу було взято до уваги, був якісний діалог по індустріальним питанням, і від імені бізнесу ми щиро дякуємо президенту за це.

Безумовно, рік був непростим, і бізнес це розуміє. Водночас, трансформаційні процеси все ж варто посилювати, аби досягти якісних змін в країні", - заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

В Асоціації відзначили 5 позитивних напрямків з точки зору формування сприятливого бізнес та інвестиційного клімату.

У першу чергу йдеться про збереження макроекономічної стабільності шляхом підтримки незалежності НБУ та підтримки політики низького дефіциту бюджету (ситуація, що склалася цього року з пандемією, внесла свої корективи).

"Водночас, все ще актуальним залишається питання продовження співпраці з МВФ і бізнес дуже сподівається, що найближчим часом крок з боку України для цього все ж буде зроблено - так, ми говоримо про необхідність найскорішого прийняття законопроєкту про неповернення банків екс-власникам, адже, особливо в ситуації з коронавірусом, відкладати рішення вже немає часу", - наголосили в ЄБА.

Також серед позитивних кроків назвали рішення щодо демонополізації "Укрспирту" та відкриття ринку землі.

"Крім того, в контексті протидії тіньовій економіці йдеться про прийняття Законів 128-IX та 129-IX, які передбачають підвищення відповідальності бізнесу за невидачу фіскальних чеків, запровадження механізму так званого "кешбеку", поступове розширення сфери обов’язкового використання касових апаратів та можливість використання сучасних технологій для проведення розрахунків", - додали в Асоціації.

Крім цього, в організації назвали позитивом продовження структурних реформ, зокрема, реформування в сфері охорони здоров’я, пенсійній системі та освіті, а також - розпочаті перетворення у банківському секторі.

Також серед позитиву, на думку ЄБА, - запуск роботи нової митниці та старт реформування ДПС.

"По-четверте, часткове забезпечення незалежності ринкових регуляторів, починаючи з АМКУ та НКРЕКП. По-п'яте, продовження роботи в напрямку діджиталізації процесів в країні - робота в напрямку концепції "Держава у смартфоні", - йдеться у заяві.

"Водночас, все ще актуальними залишаються фундаментальні питання - створення дієвого підґрунтя для реальної боротьби з корупцією, належна робота судової гілки влади та чесні правила гри", - підкреслили в ЄБА.

Також бізнес озвучив свої пропозиції, на які, на його думку, варто звернути увагу.

Зокрема, йдеться про прийняття сучасного трудового законодавства та забезпечення розумного податкового навантаження.

А також - про прискорення гармонізації законодавства України з нормами ЄС та забезпечення подальшого розвитку енергетики, в тому числі, з альтернативних джерел енергії з метою подолання кризової ситуації в галузі.

Економічна правда