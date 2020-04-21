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В "Укрспирті" заявляють, що дефіцит антисептиків подолано

Вівторок, 21 квітня 2020, 16:45
 

ДП "Укрспирт" поставило вже 2 млн 600 тис літрів дезінфекційного засобу українським виробникам. 

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Йдеться про сировину для антисептиків, яку з 2 квітня, після введення у дію законодавчих змін, почали виробляти на базі заводів ДП "Укрспирт". 

"Українські виробники закупили вже 2 мільйони 600 тисяч літрів дезінфекційного засобу. І результати цього наочні — антисептики з'явилися майже у кожному магазині та аптеці. Тож гострий дефіцит подолано", — зазначив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

На підприємстві зазначають, що дезінфекційний засіб міцністю 80% коштує 35,37 грн за літр, міцністю 90% — 42,45 грн за літр. Ціни є сталими та в них не закладається акциз. 

Нагадуємо, згідно з внесеними змінами до законодавства, ДП "Укрспирт" виготовлятиме дезінфікуючий засіб на базі своїх заводів до 30 квітня включно. 

30 березня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №3275, який, серед іншого, дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП "Укрспирт".

Економічна правда

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