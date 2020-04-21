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За останні 5 тижнів кількість нових вакансій скоротилась більш ніж удвічі – дослідження

Вівторок, 21 квітня 2020, 13:45
 

За останні 5 тижнів кількість нових вакансій скоротилась більш ніж удвічі, якщо на початку карантину на сайті Work.ua було опубліковано 54 072 вакансії, то станом на 19 квітня - лише 18 390.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Work.ua.

Підкреслюється, що загальна кількість компаній, які мали активні вакансії, впала на 25%.

"В сфері ІТ ситуація дещо краща, проте загальний тренд зберігається. За даними сайту для пошуку роботи для розробників Djinni, кількість вакансій зменшилася в півтора рази в порівнянні з початком року", - йдеться у повідомленні.

 
 

Нагадаємо:

Станом на 1 квітня 2020 року кількість вакансій, зареєстрованих у Держслужбі зайнятості, становил 54 тисячі одиниць - на третину менше, ніж станом на відповідну дату 2019 року.

Економічна правда

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