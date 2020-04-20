Коронакриза створює загрозу для 59 мільйонів робочих місць в ЄС і Британії — McKinsey

Через коронакризу до 59 млн робочих місць перебувають у зоні ризику в ЄС та Великій Британії - рівень ризику відрізняється залежно від професій та галузей.

Про це йдеться у дослідженні консалтингоавої компанії McKinsey.

"Ризик залежить від професій та галузей, залежно від того, чи системно вони важливі, яка частина роботи може бути виконана віддалено тощо", - йдеться у повідомленні.

Компанія прогнозує два можливих сценарії розвитку подій у Європі. За більш оптимістичного - якщо поширення коронавірусу вдається зупинити протягом 2-3 місяців - безробіття за підсумками року становитиме 7,6%, а до 4 кварталу 2021 року повернеться до докризового рівня у 6,3%.

Другий сценарій передбачає, що пандемію не вдається зупинити за 2-3 місяці, а заходи самоізоляції та карантин тривають усе літо. У такому випадку найбільше зростання безро,іття припаде на 2021 рік - 11,2%, а до докризового рівня цей показник повернеться лише у 2024 році.

Тоді під ризиком опиняться 59 млн європейців - це 26% усіх працюючих в ЄС та Великій Британії.

За прогнозами McKinsey, найбільше можуть постраждати співробітники, задіяні у сфері розміщення (готелі, хостели і т.д.), а також - громадського харчування - 74% від усіх робочих місць (8,4 млн осіб).

Також під серйозною загрозою працівники сфери роздрібної і оптової торгівлі - 14,6 млн робочих мсць.

При цьому, найбільше постраждає вікова група до 24 років.

Економічна правда