Всі розділи
Укр / Рус

"Бориспіль" увійшов до топ-40 найбільших аеропортів Європи в умовах карантину

Понеділок, 20 квітня 2020, 13:37
 
Фото Юрія Танчина

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов до топ-40 найбільших аеропортів Європи за кількістю обслужених рейсів в умовах карантину.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на статистику Євроконтролю.

Зазначається, що за даними станом на 18 квітня "Бориспіль" посів 38 місце з результатом 17 рейсів. Це на 99% менше, ніж у середньому за один день.

Падіння трафіку на 99% Євроконтроль також зафіксував у 19 аеропортах, які потрапили до топ-40.

Серед них - повітряні ворота Відня, Барселони, Стокгольма, Лісабона, Женеви, Будапешта, Варшави та інших великих міст", - йдеться у повідомленні.

 
Найбільші аеропорти Європи за кількістю обслужених рейсів 18 квітня 2020 року
Дані Євроконтролю

Підкреслюється, що найбільшим аеропортом Європи за кількістю обслужених рейсів в умовах карантину став німецький Франкфуррт (210 рейсів, це 9% від звичайного трафіку). 

На другому місці - Схіпхол (Нідерланди, 160 рейсів - 7% від звичайного трафіку).

Замикає топ-3 лондонський Хітроу (149 рейсів - 6% від звичайного трафіку).

Читайте також: Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи ми не побачимо дешевих авіаквитків

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа карантин Бориспіль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українські авіакомпанії отримають компенсації за евакуаційні чартерні рейси - Криклій 19 квітня 2020, 16:26
Через коронавірус авіаіндустрія втратить 314 мільярдів доларів 19 квітня 2020, 11:10
Україна пропонує підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС в червні 17 квітня 2020, 17:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!