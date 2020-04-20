"Бориспіль" увійшов до топ-40 найбільших аеропортів Європи в умовах карантину

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Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов до топ-40 найбільших аеропортів Європи за кількістю обслужених рейсів в умовах карантину.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на статистику Євроконтролю.

Зазначається, що за даними станом на 18 квітня "Бориспіль" посів 38 місце з результатом 17 рейсів. Це на 99% менше, ніж у середньому за один день.

Падіння трафіку на 99% Євроконтроль також зафіксував у 19 аеропортах, які потрапили до топ-40.

Серед них - повітряні ворота Відня, Барселони, Стокгольма, Лісабона, Женеви, Будапешта, Варшави та інших великих міст", - йдеться у повідомленні.

Найбільші аеропорти Європи за кількістю обслужених рейсів 18 квітня 2020 року Дані Євроконтролю

Підкреслюється, що найбільшим аеропортом Європи за кількістю обслужених рейсів в умовах карантину став німецький Франкфуррт (210 рейсів, це 9% від звичайного трафіку).

На другому місці - Схіпхол (Нідерланди, 160 рейсів - 7% від звичайного трафіку).

Замикає топ-3 лондонський Хітроу (149 рейсів - 6% від звичайного трафіку).

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