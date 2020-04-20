Alibaba Group інвестує 28 мільярдів доларів у хмарну інфраструктуру

Компанія Alibaba Group протягом 3 років інвестує 200 млрд юанів (28 млрд доларів) у хмарну інфраструктуру на тлі буму на програмне бізнес-забезпечення у Китаї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву компанії.

У прес-релізі Alibaba Group йдеться, що компанія витратить кошти на розвиток операційних систем та на розбудову інфраструктури своїх центрів обробки даних.

Президент Alibaba Cloud Intelligence Джефф Чжан заявив, що пандемія коронавірусу "створює додатковий тиск для економіки у різних секторах". За його словами, компанія сподівається, що інвестиції допоможуть бізнесу "пришвидшити процес відновлення".

"Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найшвидше зростаючих компаній групи. Дохід ща 4 квартал 2019 року зріс на 62% до 10,7 млрд юанів, уперше він перевищив 10 млрд юанів за один квартал", - пише Reuters.

За даними дослідницької компанії Canalys, у 4 кварталі минулого року Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent Cloud і Baidu Cloud мали 18% та 8,8% ринку відповідно.