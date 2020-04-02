У Держрезерві повідомляють про невідомих, що захопили офіс і питали про розподіл масок

Як повідомляє Державне агентство резерву, зранку 2 квітня, понад 20 осіб увірвалися у приміщення , понівечили майно, оргтехніку та "можливо заразили працівників агентства COVID-19", оскільки були без засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

У відомстві вважають це провокацією та спробою представників політичних партій заблокувати роботу Держрезеру. Оскільки тепер приміщення необхідно закрити на карантин та провести дезінфекцію, що може призвести до повної зупинки роботи.

Повідомляється, що невідомі особи потрапили в середину в той час, коли один з працівників заходив до агентства і викликали патруль поліції.

"Після від’їзду патрульних невідомі, оминувши охорону, спробували увірватися до кабінетів Держрезерву, в яких на той час знаходилися чергові працівники, які забезпечують діяльність агентства в період карантину. Окрім того, невідомі, зламавши двері, спробували потрапити до кабінету Голови агентства". - заявляють у відомстві.

На питання представника Держрезерву чим обумовлені такі радикальні дії, невідомі повідомили, що вони підготували лист до Голови Держрезерву і бажали дізнатися як і кому були розподілені медичні маски.

"Що стосується масок, то Держрезерв передав усі 9 млн 986 тис масок Міністерству охорони здоров’я, яке займається їх розподілом", - пояснюють у відомстві.

Столичні правоохоронці спростовують інформацію про захоплення приміщення

"Ця інформація щодо захоплення не відповідає дійсності. Зранку туди прийшла група осіб, які назвались представниками благодійного фонду та інтернет-блогерами з метою надати заяву представникам цієї установи. Вони проігнорували зауваження правоохоронця щодо порушення пропуску під час карантину, були без масок, було більше двох осіб. До них вийшли представники, вони віддали заяву письмову, зміст заяви ми не знаємо", - сказала заступниця керівника відділу комунікацій поліції Києва Яна Неруш у коментарі Укрінформ.

Окрім цього, вона зауважила, що згадані особи не чинили протиправних дій, окрім того, що проігнорували зауваження охоронця, який і викликав наряд поліції. Однак до приїзду правоохоронців люди покинули приміщення.

Неруш уточнила, що не відповідає дійсності також інформація про понівечення майна та оргтехніки.

Економічна правда