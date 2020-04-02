Майданчик Zakupki.Prom.ua створює відкриту базу виробників медтоварів

Торговельний майданчик Zakupki.Prom.ua створює онлайн-базу імпортерів, виробників та офіційних дистриб'юторів медичних та супутніх товарів, необхідних у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що список будуть регулярно оновлювати, щоб компанії могли купити відповідну продукцію з перевірених джерел за справедливою ціною.

"Зараз багато лікарень та інші держустанови відчувають гострий дефіцит всього, що необхідно для боротьби з пандемією. Вони не можуть швидко знайти якісну продукцію за адекватною ціною.

Багато хто навіть не знають, де шукати. І бояться купити за завищеною ціною, бо за це передбачена відповідальність. Тому ми хочемо стати сполучною ланкою між попитом і пропозицією, зібрати в одному місці постачальників масок, рукавичок, респіраторів, дезінфекторів, захисних костюмів і всього, що необхідне медикам і хворим", - заявила керівниця Zakupki.Prom.ua. Наталія Ковальова.

За її словами, усі контакти будуть у публічному доступі, щоб будь-яка державна чи комерційна компанія могла швидко закупити необхідний товар.

Також повідомляється, що у бізнесу буде можливість почати продавати державі - через систему публічних закупівель Prozorro або електронний каталог Prozorro Market.

Щоб стати учасником онлайн-бази, компанії необхідно відправити заявку через платформу, після чого її контакти після опрацювання та модерації додадуть в список.

Економічна правда