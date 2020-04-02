Задовольнити попит: Нацбанк передав банкам 240 мільйонів доларів готівкою

Національний банк запропонував до обміну безготівкового долару на готівковий 280 мільйонів доларів готівкою , проте банки подали заявки лише на 241,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Повідомляється, що запити надійшли від 11 з 14 системно важливих банків.

"Найближчим часом банки зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів. Проблема з дефіцитом готівкового долару, яка виникла через перебої з авіасполученням після спалаху коронавірусу, має бути незабаром вирішена", - заявляють у НБУ.

Нагадаємо, що це вже п’ята операція Нацбанку з обміну готівкової валюти на безготівкову.

Раніше НБУ провів дві транзакції з доларом (на суму в 310 млн дол), а також дві операції з євро (попит банків становив 42,2 млн євро).

Економічна правда