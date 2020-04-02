Сподівань на швидке відновлення економіки після коронавірусу все менше – ЗМІ

Пандемія коронавірусу гарантовано призведе до рецесії світової економіки, проте економісти все менш упевнені у потенціалі її швидкого відновлення.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Відповідно до базового сценарію аналітиків, стрімке відновлення почнеться у другій половині 2020 року. Проте на тлі поширення коронавірусу у Америці та Європі багато експертів почали сумніватися у цьому варіанті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною сумнівів є неможливість прогнозувати траєкторію поширення вірусу та відсутність упевненості у тому, що поширення хвороби зникне до другої половини року.

Економісти також вважають, що представники сфери охорони здоров'я наполягатимуть на поступовому поверненні до звичного трудового циклу, тому соціальне дистанціювання може тривати довше.

Це, відповідно, вплине на туризм та на роботу ресторанів. Експерти, зокрема, говорять про споживачів Китаю, які все ще дуже обережні щодо відвідувань масових заходів та закладів, незважаючи на те, що влада зняла карантинні обмеження.

Крім цього, економісти побоюються загрози так званого "фінансового тупика" - коли компанії-позичальники не зможуть виплачувати кредити, піддаючи кредиторів ризику банкрутства.

"Минулі пандемії тривали роками, а не місяцями. Вчені з Імперського коледжу Лондона попереджають, що заходи зі стримування можуть діяти протягом 18 місяців", - заявив економіст Том Орлик.

Економічна правда