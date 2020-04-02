51% підприємств в умовах карантину здатні протриматись лише 1 місяць – опитування

Майже 60% опитаних власників бізнесу продовжують діяльність під час обмежень (переважно великий та середній бізнес), 29% - припинили роботу (характерно для мікробізнесу), 51% підприємств здатні протриматись лише 1 місяць.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Спілкою українських підприємців.

Підкреслюється, що в умовах карантину кожен четвертий бізнес зможе витримати 2-3 місяці і не збанкрутувати

"6% підприємців повністю закрили бізнес, у цю категорію потрапив переважно мікро- та малий бізнес. Лише 3% респондентів вказують, що їхній бізнес зможе працювати тривалий час за необхідних умов (орендні канікули, віддалений доступ для співробітників, перегляд бізнес-моделі)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, ставлення підприємців до продовження карантину до 24 квітня більшою мірою негативне - 42%. Поки не визначилися 30% власників бізнесу.

Лише кожен четвертий вважає продовження обмежувальних заходів необхідним в період поширення пандемії.

48% бізнесменів вважають необхідним після 24 квітня послабити обмежувальні заходи (карантин лише для людей похилого віку або тих, що мають слабкий імунітет), 33% вважають, що краще розглядати індивідуальний підхід до конкретної території.

Лише 1% респондентів очікують на повне припинення карантину.

Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників.

"Власники малого та середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25-50% порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників. Втрати прибутків великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів", - свідчать результати опитування.

Основна сфера діяльності респондентів – роздрібна та гуртова торгівля, також серед підприємств – консалтинг, маркетингові та рекламні послуги, небанківські фінансові послуги, виробництво обладнання, меблів та машинобудівництво, сфера послуг, HoReCa, галузь будівництва та архітектури, ІТ-компанії, надавачі освітніх послуг та інші.

Критерії опитування: Мікробізнес – до 10 співробітників у компанії та оборот до 5 млн грн Малий бізнес – 10-100 співробітників та оборот 5-50 млн грн Середній бізнес – 100-250 співробітників та оборот 50-100 млн грн Великий бізнес – від 250 співробітників та оборот від 100 млн грн. Опитування проведене Спілкою українських підприємців Аналіз результатів опитування проведено Ukrainian Marketing Group

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Економічна правда