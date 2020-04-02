Glovo запустила "кухню без ресторанів" у Києві

Компанія Glovo оголосила про запуск першої "хмарної кухні" або dark kitchen в Україні.

Про це повідомляє ain.ua.

Модель передбачає відкриття спеціальних кухонних приміщень, доступних тільки для кухарів, ресторанного персоналу і кур'єрів Glovo.

У Glovo ця модель отримала назву "Cook Room". Відкриття перших "Cook Room" компанія Glovo почала з Барселони в 2018 році, а сьогодні вони також успішно функціонують в Мадриді, Буенос-Айресі, Лімі, Мілані і Сантьяго де Чилі.

Така "кухня" закрита для мешканців міста і створена для приготування страв винятково для користувачів сервісу доставки.

Як зазначають в компанії, "хмарна кухня" дає можливість ресторанам швидко розширити зону покриття, забезпечити завантаженість кухні, зберегти бізнес, робочі місця і клієнтів в умовах карантину.

Першими партнерами дебютної "хмарної кухні" в Києві стали Kitaika, 3B Cafe, Torisho, Menya Musashi, мережі Berliner Döner і Foodz Ukraine.

"У нинішніх реаліях утримувати ресторан заради доставки часто нерентабельно, тому 70% наших проектів законсервовані на час карантину. "Хмарна кухня" дозволяє нам швидко розгорнути проєкт без додаткових витрат: немає необхідності у великих площах, інвестицій в гарний інтер'єр, меблі, посуд. Саме тому, ми увійшли в "Cook Room" відразу з трьома ресторанами", - пояснила керуюча мережею ресторанів 3bCafe, Menya Musashi і Torisho Анна Проценко.

Після скасування карантину ресторани зможуть продовжувати готувати на "хмарних кухнях" страви тільки для онлайн замовлень через додаток.

В Україні сервіс Glovo почав роботу в жовтні 2018 року і вже представлений в Києві, частково в Київській області (Вишневе і Софіївська Борщагівка), і ще в 15 містах - Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Полтаві, Миколаєві, Херсоні , Чернігові, Черкасах, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Сумах.