Кількість американських компаній, які допускають роз'єднання економік США та КНР, збільшилась на 22%

У березні 56% з 25 великих американських компаній заявили, що роз'єднання економік США та Китаю можливе, проти 34% у жовтні минулого року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на результати опитування Американської торгової палати.

Видання пише, що ослаблення зв'язків між економіками США і Китаю стало більш реальною перспективою через розриви в ланцюгах поставок та подальшого ускладнення відносин між двома країнами.

Більше чверті респондентів планують почати пошук нових джерел постачання, хоча в деяких випадках вони говорять лише про зміну регіону всередині Китаю, а не про інші країни. Всього 16% заявили про те, що мають намір частково або повністю перенести виробництво за межі КНР.

Близько 40% компаній повідомили про те, що їх ланцюгу поставок залишаються без змін. При цьому більше половини респондентів зазначили, що поки ще занадто рано говорити про те, чи змінить пандемія COVID-19 їхню довгострокову стратегію у сфері поставок.

За словами президента Американської торгової палати в Шанхаї Кера Гіббса, ще до пандемії деякі компанії ставили під сумнів доцільність залежності ланцюгів постачань від КНР, де зростає вартість робочої сили, а торгова війна з США посилювала політичні ризики.

Він також зазначив, що на даний час політичні ризики також важливі для багатьох американських компаній в Китаї, так як коронавірус погіршує відносини між США і КНР, які вже і так зіпсовані дворічними торговими розбіжностями.