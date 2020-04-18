Продажі автомобілів в ЄС впали на 55%

В результаті спалаху COVID-19 в березні реалізація автомобілів на ринках ЄС впала на 55,1% у річному вираженні.

Про це йдеться у звіті Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

"Попит по всьому регіону скоротився більш ніж наполовину в минулому місяці, знизившись з 1,2 млн одиниць, зареєстрованих в березні 2019 року, до 567 тис", - повідомляє організація.

Ринки всіх 27 країн ЄС скоротилися в березні, найбільш це торкнулося Італії: кількість реєстрацій впало на 85,4% до 28 тис нових автомобілів (відносно 194 тис автомобілів у березні 2019 року - ЕП).

Організація також відзначає падіння на ключових ринках: попит у Франції впав на 72,2%, в Іспанії на 69,3%, в Німеччині було зафіксовано менш різке падіння (-37,7%).





