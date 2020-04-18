Громадський транспорт відновить роботу не раніше червня — Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що громадський транспорт відновить роботу не раніше червня.

Про це він заявив в інтерв’ю "24 каналу"

"Якщо говорити про громадський транспорт, то я гадаю, що (відновиться робота – УП) після того, як у нас будуть зніматися карантинні обмеження. Але це буде не раніше, ніж червень.

Бо у травні ми теж будемо бачити піки по захворюваності, тому ми маємо цей період пройти. І коли вже хвиля піде на зниження, тоді можна буде поновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Але певні обмеження все одно залишаться".

Що стосується авіаперевезень, то Криклій не очікує, що Європа відкриє повітря до кінця літа. Тому відкриття регулярних перевезень у вересні міністр вважає "цілком ймовірним".