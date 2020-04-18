В ЄС ухвалили пакет заходів підтримки та відновлення економіки після кризи COVID-19

Європарламент проголосував за пакет заходів підтримки та відновлення економіки Євросоюзу після кризи COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Європарламент підтримав фіскальні заходи ЄС та підтримку ліквідності для боротьби з пандемією. Також на асамблеї схвалили випуск облігацій, гарантованих бюджетом ЄС.

"Крім того, що вже робиться, Європі потрібен масивний пакет заходів по відновленню економіки, який буде фінансуватися за рахунок збільшення довгострокового бюджету, існуючих фондів і фінансових інструментів, а також випуску "бондів відновлення", гарантованих бюджетом ЄС", - йдеться у резолюції Європарламенту .

Депутати вважають, що стрижнем пакету потрібно зробити Європейський "Зелений курс" та цифровізацію, щоб дати поштовх економіці.

Члени Європарламенту виступають за створення постійно діючої Європейської системи перестрахування безробіття і формування Фонду "коронавіруснї" солідарності ЄС на суму не менше 50 млрд євро. Кошти фонду будуть використані для підтримки охорони здоров'я під час нинішньої кризи та наступних інвестицій в галузь.

Європарламентарі пропонують збільшити в ЄС виробництво ліків, медичних матеріалів та обладнання.

Нагадуємо:

Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши 3,1 мільярди євро на боротьбу з пандемією коронавірусу.