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У Facebook і Messenger з'явиться нова реакція: для підтримки під час коронакризи

П'ятниця, 17 квітня 2020, 20:35
 

У соцмережі Facebook та в Messenger з'явиться нова реакція - Сare (співчуття), щоб люди висловлювали свою підтримку одне одному.

Про це у Twitter повідомив менеджер Facebook Александру Войка.

"Ми запускаємо нові реакції - Care - у Facebook і Messenger. Ми сподіваємося, що ці реакції дадуть людям додаткові способи показати свою підтримку під час кризи через COVID-19", - написав він.

Зазначається, що реакція Care з'явиться на сайті і в Messenger з наступного тижня.

На сайті вона буде виглядати як смайлик, який обіймає серце, а в месенджері - як пульсуюче серце.

Економічна правда

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Facebook коронавірус

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