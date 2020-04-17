У Нацбанку розповіли, скільки коштів виділили банки для боротьби з коронавірусом

Українські банки у рамках благодійних проєктів для боротьби з коронавірусом виділили 46,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Бажання банків не залишатись осторонь дасть змогу лікарням придбати 41 апарат штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Зокрема, лікарні зможуть придбати кисневу станцію, цистерну для рідкого кисню, монітори пацієнта, інфузійні насоси, а також тест-системи для виявлення коронавірусу, захисні костюми для медиків тощо.

Ми зібрали для вас інформацію про благодійні проєкти банків та закликаємо приєднатися до збору коштів усіх бажаючих", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Приватбанк надав благодійну допомогу на загальну суму 1 млн євро.

"Це найбільша фінансова допомога банків на боротьбу з коронавірусом серед відомих нам (деякі банки відповідно до комунікаційних політик не розголошують суму своїх благодійних внесків). Зібрані кошти спрямовуються для придбання медичного обладнання, в тому числі апаратів штучної вентиляції легень", - додали в НБУ.

Водночас "Райффайзен Банк Аваль" виділив 4,7 млн грн на придбання апаратів штучної вентиляції легень та засобів захисту від коронавірусу для медичних працівників, оплату транспортних послуг для медичних закладів тощо.

Також серед банків-учасників благодійних проєктів - банк "Південний", "Альфа Банк Україна, "Креді Агріколь Банк", "МТБ Банк", "Мегабанк", банк "Восток", "ПУМБ", банк "Грант", "Кристалбанк".

Економічна правда