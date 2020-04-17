Нацбанк змінив терміни оприлюднення фінансової звітності для банків

Нацбанк надав банкам додатковий час для здійснення коригуючих проводок, затвердження і оприлюднення фінансової звітності.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що відтермінування термінів дозволить підтримати банківську систему на час карантину.

Відтерміновано кінцеві строки з публікації банками такої звітності:

річні коригуючі за результатами зовнішнього аудиту – з 31 березня до 19 червня 2020 року;

фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, звіт про управління разом з аудиторським звітом за 2019 рік раніше мали оприлюднюватися до 30 квітня 2020 року. Наразі банк може опублікувати їх протягом п’яти робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів;

проміжна фінансова звітність за І квартал 2020 року – з 30 квітня до 30 червня 2020 року;

консолідована проміжна фінансова звітність за І квартал 2020 року з 30 травня до 30 липня 2020 року.

Також банкам дозволили не подавати фінансову звітність разом з аудиторським звітом, звіт про управління за 2019 рік, а також фінансову звітність за І квартал 2020 року на паперових носіях за умови її розміщення на власних вебсайтах.

Крім цього, відтерміновані кінцеві строки з оприлюднення та подання звітності відповідальними особами банківської групи:

планова публікація Консолідованої звітності банківської групи та аудиторський звіт за 2019 рік передбачалася до 1 червня 2020 року. Відтепер дозволено опублікувати її протягом 30 робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності банку за 2019 рік;

консолідовану звітність банківської групи та субконсолідовану звітність підгруп банківської групи та аудиторський звіт за 2019 рік дозволено не подавати на паперових носіях за умови їх розміщення на сайті відповідальної особи банківської групи;

проміжну консолідовану звітність банківської групи та проміжну субконсолідовану звітність підгруп банківської групи за I квартал 2020 року дозволено не подавати на паперових носіях за умови її розміщення на вебсайті відповідальної особи банківської групи до 30 липня 2020 року.

Економічна правда