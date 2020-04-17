З початку місяця пенсій профінансовано на 29,5 мільярдів, виплати йдуть за графіком – Пенсійний фонд

З початку квітня профінансовано пенсій на суму 29,5 млрд грн, 17 квітня на пенсійні виплати спрямовано 4,9 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду у Facebook.

"Шановні пенсіонери. Звертаємось до вас з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям.

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Окремі категорії пенсіонерів та одержувачів державної соціальної допомоги отримають одноразову виплату у розмірі 1 тисячі гривень.

До таких категорій відносяться:

пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 тисяч гривень станом на 1 квітня 2020 року; одержувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника); одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

13 квітня Верховна Рада схвалила внесення зміни до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", що дасть можливість забезпечити проведення у квітні 2020 року виплати одноразової грошової допомоги вказаним категоріям громадян.

Економічна правда