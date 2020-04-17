Бізнес закликає Кабмін не допустити заборони експорту зерна

Бізнес-спільнота занепокоєна можливою забороною експорту у разі перевищення встановленого ліміту щодо експорту пшениці.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

"Бізнес закликає не повторювати помилки попередніх урядів. Варто нагадати, що протягом шести років (з 2006 по 2011) в Україні декілька разів вводилися обмеження на експорт зернових. Це мало вкрай негативні наслідки для галузі та іміджу країни на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні.

За даними експертів ЄБА, запровадження експортних обмежень суттєво погіршило репутацію України як сприятливого середовища для ведення аграрного бізнесу та надійного постачальника зерна на світових ринках.

За оцінками представників бізнес-спільноти, втрати доходів виробників від запровадження квот у 2010/11 маркетинговому році коливаються від 1,9 до 2,6 млрд доларів.

"Бізнес вкотре акцентує, що аграрна галузь має потужний потенціал для розвитку економіки України, тому напрямки державної політики в даному секторі та її наслідки мають бути ретельно проаналізовані і спрямовані саме на розвиток сектору у довгостроковій перспективі.

В той же час, Україна має давати чіткий сигнал виробникам, торгівельним компаніям та споживачам на світових ринках про те, що вона є надійним партнером та джерелом експорту сільськогосподарської продукції", - підкреслили в ЄБА.

"Європейська Бізнес Асоціація закликає Уряд не допустити будь-яких обмежувальних заходів в контексті експорту олійних та зернових культур. Бізнес високо цінує діалог з Мінекономрозвитку та готовий і надалі співпрацювати з урядом в цьому контексті", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда