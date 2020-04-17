Безкоштовний вебінар з підприємницької етики для малого та середнього бізнесу
П'ятниця, 17 квітня 2020, 16:07
В рамках ініціативи "Підприємницька етика для українських МСБ" 30 квітня 2020 р. о 16:00 відбудеться безкоштовний вебінар для підприємців щодо впровадження Кодексу підприємницької етики.
До участі запрошуються українські малі та середні підприємства, які мають бажання впроваджувати підприємницьку етику задля сталого розвитку власного бізнесу. Ініціатива реалізується Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC) за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".
Під час вебінару підпириємці отримають відповіді на такі питання:
- що таке Кодекс підприємницької етики, його завдання, результати його успішного впровадження та наслідки не впровадження;
- основні розділи Кодексу та аспекти підприємницької діяльності, які вони регламентують;
- як адаптувати Кодекс до потреб вашого підприємства;
- процедура впровадження Кодексу та посадові особи, які забезпечують його виконання.
Зареєструватися можна за посиланням.
Економічна правда
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