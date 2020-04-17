СБУ викрила телеком компанію у нанесенні збитків державі на 300 мільйонів

Служба безпеки викрила топ-менеджмент комерційної телекомунікаційної компанії на нанесенні збитків одному із держпідприємств авіаційної галузі на понад 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що протягом 2014-2019 років топ-менеджмент компанії постачальника телекомпослуг незаконно оформив у власність та відчужив телекомунікаційне обладнання, придбане у межах договору за рахунок коштів державного авіаційного підприємства.

Оператор також надавав держпідприємству послуги з передавання даних мережами проводового зв’язку за значно завищеними цінами та обсягами нібито спожитого трафіку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), правоохоронці провели слідчі дії в офісах фігурантів справи.

Під час обшуків вилучено документацію та електронні носії з інформацією про проведення фінансово-господарських операцій, а також печатки іноземної та вітчизняної компаній, через які, можливо, здійснювалися незаконні оборудки.

Триває досудове розслідування.

Економічна правда





