Золото може подорожчати до рекордних 2 тисяч доларів за унцію на тлі заходів для обмеження негативних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на голову золотодобувної компанії Newmont Corp. Тома Палмера.

"Рівень стимулів, що надходить у світову економіку, безумовно, лежить в основі більш високих цін на золото на довгострокову перспективу", - сказав він.

"Золото, скоріш за все, торгуватиметься в діапазоні від 1500 до 1750 доларів за унцію протягом наступних двох-п'яти років", - додав Палмер.

Він додав, що, окрім стимулюючих заходів центробанків, на котирування золота впливатиме попит на дорогоцінний метал у Китаї та Індії.

Зазначимо, що на торгах 17 квітня золото торгується біля позначки 1700 доларів за унцію.

Економічна правда