Золото може подорожчати до рекордних 2 тисяч доларів за унцію
Золото може подорожчати до рекордних 2 тисяч доларів за унцію на тлі заходів для обмеження негативних наслідків пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на голову золотодобувної компанії Newmont Corp. Тома Палмера.
"Рівень стимулів, що надходить у світову економіку, безумовно, лежить в основі більш високих цін на золото на довгострокову перспективу", - сказав він.
"Золото, скоріш за все, торгуватиметься в діапазоні від 1500 до 1750 доларів за унцію протягом наступних двох-п'яти років", - додав Палмер.
Він додав, що, окрім стимулюючих заходів центробанків, на котирування золота впливатиме попит на дорогоцінний метал у Китаї та Індії.
Зазначимо, що на торгах 17 квітня золото торгується біля позначки 1700 доларів за унцію.
Економічна правда
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