За перший квартал у корупціонерів конфіскували 14 тисяч гривень – Держказначейство

За перші три місяці 2020 року до державного бюджету надійшло 14 тис грн від реалізації майна, а також коштів, конфіскованих за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на лист Державної казначейської служби.

Від реалізації майна та надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення до держбюджету надійшло 950 грн.

Сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення становить 13,3 тис грн.

Таким чином протягом січня - березня 2020 року у корупціонерів було конфісковано трохи більше 14 тис грн.

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При цьому, сума коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду протягом того самого періоду у справах, не пов’язаних із корупцією, складає понад 6,5 млн грн.

Економічна правда