Ціни на квартири на "вторинці" виросли на 20% за 4 місяці

З грудня 2019 року по березень 2020 року середня ціна на нерухомість на вторинному ринку виросла на 20%.

Про це йдеться в статті на Економічній правді.

За даними сайту Dom.ria, середньозважена ціна на квартири в сегменті в доларовому еквіваленті падала сім років поспіль. У 2019 року зростання відновилося.

При цьому вперше за довгий час аналітики зафіксували зростання цін і в гривневому еквіваленті.

Основними причинами зростання експерти називають зниження привабливості "первинки" через банкрутство "Укрбуду", привабливість придбання старого житла для здачі в оренду і зниження пропозиції квартир на ринку.

Детальніше читайте за посиланням: "Сталінки" дорожче новобудов: чому зростають ціни на вторинне житло

Економічна правда