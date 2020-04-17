Ціни на квартири на "вторинці" виросли на 20% за 4 місяці
З грудня 2019 року по березень 2020 року середня ціна на нерухомість на вторинному ринку виросла на 20%.
Про це йдеться в статті на Економічній правді.
За даними сайту Dom.ria, середньозважена ціна на квартири в сегменті в доларовому еквіваленті падала сім років поспіль. У 2019 року зростання відновилося.
При цьому вперше за довгий час аналітики зафіксували зростання цін і в гривневому еквіваленті.
Основними причинами зростання експерти називають зниження привабливості "первинки" через банкрутство "Укрбуду", привабливість придбання старого житла для здачі в оренду і зниження пропозиції квартир на ринку.
Детальніше читайте за посиланням: "Сталінки" дорожче новобудов: чому зростають ціни на вторинне житло
Економічна правда
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