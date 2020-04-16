Які вакансії були найпопулярнішими у березні — дослідження

Кількість вакансій за березень 2020 року зросла у 8 із 24 сфер, а зарплати збільшились майже у кожній другій.

Про це свідчать результати аналітики OLX Робота за березень 2020 року.

"Якщо в минулому році найпопулярнішими працівниками серед роботодавців були продавці, то тепер країні більше потрібні водії. При цьому, їх зарплати зросли на 3% у порівнянні з лютим - 18 500 грн в середньому. Пропозицій з працевлаштування побільшало на 3% - в першому місяці весни водії могли вибрати вакансію для душі з-поміж 4 850 варіантів", - йдеться у повідомленні.

Серед резюме, які розміщують пошукачі, найчатіше згадується саме професія водія.

Продавцям у середньому пропонують 11 500 грн на місяць, на третьому місці у рейтингу офіс-менеджери - вакансій стало на 7% більше, середня зарплата у березні становила 15 тисяч гривень.

"Значно зріс попит на вантажників - вакансій стало більше на 26%, а середня зарплата зросла на 4% - тепер вона дорівнює 12 тисяч грн.

Топ-5 закривають кухарі - їм пропонують приблизно 12 500 грн на місяць, як і в лютому", - додали в OLX Робота.

Також активно росте кількість вакансій на віддалену роботу - зараз на платформі OLX їх понад 1 000.

Економічна правда