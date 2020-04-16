"Укренерго" планує у 2020 році інвестувати у розвиток енергосистеми понад 6 мільярдів

Нацкомісія з тарифів затвердила до схвалення проєкт Інвестпрограми НЕК "Укренерго" на 2020 рік - компанія планує інвестувати в розвиток енергосистеми 6,4 млрд грн.

Про це повідрмляє прес-служба "Укренерго".

Загальний обсяг інвестпрограми на 2020 рік становить 6,4 млрд грн - це у понад 2 рази перевищує обсяги інвестицій компанії у 2019 році (3,1 млрд грн).

"Близько 80% загального обсягу фінансування програми (5,1 млрд грн) буде проводитися за рахунок кредитних коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, банк уряду Німеччини KfW та інші.

На фінансування за власний кошт компанії припадає лише 20% (1,3 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

"Значне збільшення обсягу інвестицій зумовлене тим, що 2020 рік є періодом інтенсивного фінансування значної частини проектів, в той час як 2018-2019-й - були роками їх підготовки та проектування. Разом з тим ми прагнемо якнайбільше використовувати для інвестицій кредитні кошти.

Умови, на яких Укренерго залучає кредити від міжнародних фінансових організацій, передбачають низьку кредитну ставку та довгий термін повернення", - заявив в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Зазначається, що із загального бюджету інвестпрограми на 2020 рік 4,8 млрд грн передбачено для технічного переоснащення та реконструкції підстанцій, повітряних ліній тощо, і 1,6 млрд грн – на нове будівництво.

Економічна правда