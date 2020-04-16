У Харкові вночі знову горів "ТЦ Барабашово" Фельдмана
Вночі 16 квітня горів "ТЦ Барабашово", довколо якого раніше відбувалися сутички щодо будівництва нової дороги, повідомляється про пошкодження на площі 200 кв.м
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області
Рятувальники повідомляють, що на момент їх прибуття у двоповерховому торгівельному павільйоні горіли товари господарчого вжитку на площі 200 кв.м. та були пошкоджені вікна суміжного павільйону.
У гасінні пожежі брало участь 11 відділень рятувальників на автоцистернах. Всього задіяні близько 60 чоловік особового складу.
Пожежу було ліквідовано о 04:31. Причина загорання та збитки наразі встановлюється.
Нагадуємо:
Довкола "Барабашово" тривають суперечки щодо будівництва нової дороги, яка зруйнує значну частину торговельних павільйонів.
Нещодавно між підприємцями та комунальниками (разом з охороною агенцією) відбулися сутички, які призвели до загорання в'їздної арки до ринку.
ЗМІ пов'язують конфілкт між мерією та адміністрацією ринку з особистими стосунками мера Генадія Кернеса та власника ринку нардепом ОПЗЖ Олександром Фельдманом, який нещодавно заявив, що балотується на вибори міського голови.
У 2008-му році на ринку стався крупний підпал, який у Фельдмана назвали "спланованим терактом", міська влада (мер Михайло Добкін) тоді заявила, що підпал був вигідний самим власникам.
Економічна правда
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